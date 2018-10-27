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Bursa Valisi Canbolat oldu

Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen İzzettin Küçük’ün yerine Bursa Valiliği’ne Konya Valisi Yakup Canbolat atandı.

Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen İzzettin Küçük'ün yerine Bursa Valiliği'ne Konya Valisi Yakup Canbolat atandı.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39 ilin valisi değişti. 21 ilin valileri ise mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi. Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün yerine Konya Valisi Yakup Canbolat atandı.


Bursa Valiliğine atanan Yakup Canbolat, 1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına atandı. Çeşitli görevlerde bulunun Canbolat, 2016 yılında Konya Valiliği görevine atandı.

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