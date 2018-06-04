Bağımlılık ile mücadele dendiğinde akla ilk gelen madde bağımlılığı olduğunu ifade eden Bursa Valisi İzzettin Küçük, kısa bir süre önce hayata geçirilerek ilk misafirlerini kabul eden İnsanlık Köyü’nü sık sık ziyaret ediyor. Tedavi sürecindeki misafirlerle sohbet ederek daima maddi ve manevi destek sağlayan Küçük, "Madde bağımlılığı maalesef toplumumuzun kanayan ve kapanmayan yaralarının başında yer almaktadır. Bağımlılığın esaretine düşen vatandaşlarımızı bu illetten kurtarmak için üst düzeyde mücadeleye devam ediyoruz. Bir yandan bağımlı vatandaşlarımızın tedavisini sürdürürken diğer yandan kolluk kuvvetlerimiz düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu üretilen inlere girerek başarılı sonuçlara imza atıyor. Aileler kadar önemli diğer kurum ise okullarımız. Çünkü çocuklarımız ebeveynlerinin yanında olduğundan daha fazla öğretmenlerinin yanında vakit geçirmekte. Madde kullanımının 15’li yaşlara düşmesi ise başta iyi seçilememiş arkadaş ortamı olmak üzere aile denetimsizliğinden de kaynaklanmaktadır. Bizler çocuklarımıza, gençlerimize zararlı alışkanlıkların başta sağlığımız olmak üzere hayatımızı yok edeceğini anlatamazsak, bilinçli yetiştirmezsek, evlatlarımız ile iletişimimiz zayıf olursa üzülerek belirtmeliyim ki şehirdeki tüm satıcıları bir gecede toplasak, hepsini bir yere kapatsak yine de bu illetin önüne geçemeyiz. Yani maddeye talep olmazsa, satıcıya pazar olmaz" dedi.

Türkiye’de ilk kez madde bağımlılarının sosyalleşerek tedavi edileceği insanlık köyünü hayata geçirdiklerini belirten Küçük, "Burada kurulan atölyelerde çalışacaklar, tarım ve hayvancılıkla uğraşacaklar. Yani dolu dolu vakit geçirerek yeniden sosyalleşip hayata yeniden başlayacaklar. Çocuklarımızın geleceğini çalan, hayatını karartan bu zehre karşı mücadelemiz bütün gayretimizle devam edecektir. Ne kadar zor olursa olsun bir çocuk bile kurtarsak bizim için bir zaferdir. Bir çocuğumuzun acısını dindirmek, onun gözündeki parıltıyı görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. Çocuklarımızın acısını dindirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. En büyük mutluluğumuz onların sağlığına kavuşmasıdır. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) iş birliğiyle madde bağımlılarını kabul eden köyümüzde şuan 17 hastamız bulunurken, yaklaşık 40 hastanın tedavi görmesi mümkün. Çağımızın diğer bir sorunu ise teknoloji bağımlılığı. İnsanlar, teknoloji bağımlılığını bağımlılıktan ziyade kötü alışkanlık olarak değerlendirmekte. Sadece aileler değil toplumların da teknoloji bağımlılığını kimyasal bağımlılıklardan farklı değerlendirmeleri teknoloji bağımlılığının yaygınlaşmasını artırmaktadır. Gençlerimizin iletişim teknolojisini ve sosyal medyayı hayat biçimi olarak kullanmaları ise bağımlılık düzeyini arttırmaktadır. Sözün kısası, biz her türlü bağımlılığın önünde dimdik durarak gençlerimize sahip çıkacağız. Bizler maddeye değil, hayata bağımlı olacağız" diye konuştu.

Vali Küçük, İnsanlık Köyü projesinin Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de devam ettiğini ve en kısa sürede onlarında hasta kabulüne başlayacağını belirtti.