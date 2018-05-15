Bursa Valisi İzzettin Küçük: "Bursa seçime hazır"

Basın Kültür Sarayı’ndaki BGC Yönetim Merkezi’nde Nuri Kolaylı başkanlığında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Bilindiği gibi seçim ve oy kullanma işlemleri, yargının kontrolünde gerçekleşecek. Mülki idare yetkili. Bütün konular hâkim denetiminde ve gözetiminde olacak” dedi.

Kesin sandık listelerinin henüz açıklanmadığını, ancak Bursa’da 6 bin civarında sandık olacağını tahmin ettiğini ifade eden Bursa Valisi İzzettin Küçük, seçmen sayısının da 2 milyon 100 bin civarında olacak kaydetti. Seçmenin büyük bölümünün polis yetki alanında, 200 - 250 bin arasındaki seçmenin de jandarma bölgesinde oy kullanacağını bildiren Vali İzzettin Küçük, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

”Tahminen 1 milyon 850 bin seçmenimiz polis bölgesinde. Kesin rakamlar yakında açıklanacak. Önemli olan alınan önlemler. İnsanların güven içinde seçim çalışmalarını temin etmek ve oy kullanılmasını, sağlıklı olarak sayımını sağlamak en önemli yükümlülüğümüz. Oy verme günü hiçbir sıkıntıma mahal vermemek için bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Elektrik kesintisi, trafo ve benzeri sıkıntıların yaşanmaması için her şeyi şimdiden planlıyoruz. Ceza ve tutukevlerindeki vatandaşlarımızın listesi ile evlerinde bakım gören hasta ve muhtaçların listelerini oluşturuyoruz. Bu vatandaşlarımızın sorunsuz olarak oylarını kullanmaları için gerekli tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, seçim günü belirli yasaklar olduğu biliniyor. Okul kantinlerini kapalı tutma kararı aldık. Okullardaki kamera sistemlerini inceliyor ve aksaklık varsa düzeltilmesi için teknik çalışmaları yaptırıyoruz. Şu anda bakım çalışmaları devam ediyor. Eksiklik ve aksaklıklar gideriliyor.

Bursa’da sakin bir seçim atmosferi var. Hiçbir gerginlik yaşanmıyor. Ramazan boyunca da bu sakinliğin devam edeceğini düşünüyorum. Gözlemlerime göre Bursa’da gergin bir seçim olmayacak.”

"Huzur ortamı korunmalı"

BGC Başkanı Nuri Kolaylı’nın sıra Başkanvekili Fuat Kars, Başkan Yardımcıları Hakan Işıkkent, İhsan Altıkardeş, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Kundakçı, Ersin Yıldıran, Hülya Saatçi, Mehmet Ali Ekmekçi, Musa Öztürk, Ruhi Berber, Ali Ufuk Alıntaş ve BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç ile BGC İdare Müdürü Sedef Işıkkent’in yer aldığı toplantıda Bursa’nın bir huzur kenti olduğunu ifade eden Vali İzzettin Küçük, şöyle devam etti; "Bursa duygusal bir şehir değil. Olay anında o anın ateşiyle, sıcaklığıyla tepki veren bir şehir değil. Geleceği gören ve ona göre davranan bir şehir. Bu çok önemli bir özellik. Sadece toplumların hayatında değil, insan hayatında da iki adım, üç adım sonrasını düşünen ve ona göre hareket eden bir anlayış hakim olmalıdır. Bu tür insanlara şiddetle ihtiyacımız var.

Bursa bir sanayi şehri, yatırım şehri. Bu anlamda sermayenin en çok sevdiği ve ihtiyaç duyduğu şey güven ortamıdır. Bursa bu güven ortamını en üst seviyede sağladığı için yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi olmaktadır. Bursa’da yoğun yabancı sermeye var, yabancı ortaklıklar var. Huzur ortamının Bursa’da devam etmesi, bu açıdan diğer şehirlerden çok daha önemli. Bursa’nın bu niteliğini hepimiz titizlikle koruyacağız"

Bursa’daki Suriyelilerin durumu

Bursa’daki Suriyeliler hakkında bilgi de veren Vali izzettin Küçük, Bursa’da 130 bin civarında Suriyeli göçmen olduğunu vurguladı.

Bursa’da Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının ise yaklaşık 300 - 400 kişi olduğuna dikkat çeken Vali İzzettin Küçük, “Öğretmen, doktor, mühendis olanlar veya Bursa’da yatırım yapan Suriyeliler Türk vatandaşı oldu. İnsanlar arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz ama bazı Avrupa ülkeleri bu ayrımı yapıyor ve özellikle sermaye sahibi Suriyelileri hemen ülkesine alarak vatandaşlık veriyor. Adeta Türkiye’den kaçırıp götürdükleri akademisyenler, doktorlar, sermaye sahipleri olduğunu biliyoruz. Biz de başvurularda önceliği bu insanlara veriyoruz” dedi.

Trafik sorunu azalıyor

Sohbet ortamında gerçekleşen BGC Yönetim Kurulu toplantısında Bursa’nın trafik sorunun da gündeme geldi.

Trafikte yüzde 17’lik bir iyileşme sağlandığını ve iyileşmenin devam etmesi için yoğun çaba gösterildiğini ifade eden Vali izzettin Küçük, şunları söyledi:

“Yapılan ölçümler, son dönemde yapılan çalışmalarla birlikte trafikte yüzde 17’lik iyileşme sağlandığını gösteriyor. Daha almamız gereken çok mesafe var. Belediye bugün yeni ulaşım mastır sunumunu yapacak. İyileşmeyi yüzde 30 seviyesine çıkaracağız. İlk etapta daha ileriye gitmemiz zor. Metro yatırımlarının artması gerekiyor, sene sonuna doğru bu adımların atılmasını bekliyoruz.

Trafikte bir düzelme olduğu herkesçe biliniyor. Yeterli mi, değil elbette. Trafik sorunu, 25 - 30 yıl önce başlayan ve bugüne gelen bir sorun. 1-2 yılda oluşmuş bir problem değil. Yeni şeritler, yeni viyadükler, yol genişletme, kaldırım düzenleme, trafik polisleri, mobeseler, bunların hepsi yapılıyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce mobeseler yeniden devreye girdi ve aşırı hız ile trafik ışıklarına uyulmaması konularında ceza uygulanmaya başlandı. Bir düzelme sürecinin içindeyiz. Trafikte kötüleşme durdu ve iyiye doğru bir gidiş başladı. Fazla para harcamadan, büyük yatırımlar yapmadan bu düzelmeler sağlanıyor. Ama bunun da bir sınırı var.

Ayrıca kent içi toplu ulaşımda verilmiş bazı haklar var. Özellikle özel otobüsler ve minibüsler konusunda. Bu hakların bırakın geri alınmasını, dönüştürülmesi bile uzun bir süreç. Kimsenin yasal hakkına olumsuz bir müdahale olmadan, kanunlar ve vicdan çerçevesinde, insanımızı üzmeden çözümler üretmeliyiz. Gömleğinizin düğmesi aşağıdan yanlış iliklediğinizde, üste geldiğinizde ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, bir iyileşme sürecine girdik, bu süreci sürdürmede kararlılıkla çalışıyoruz.”

Yaş günü sürprizi

Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün katıldığı BGC Yönetim Kurulu toplantısında bir de yaş günü sürprizi yaşandı. BGC Başkan Yardımcısı ve İHA Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’in 43 yaşına girmesi nedeniyle yaş günü pastası kesildi.

Yaş günü pastasını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen İhsan Altıkardeş teşekkür ederken, Vali İzzettin Küçük de, “Yaşını söyleme, yaşlanmıyorsun, yaş alıyorsun” diye espri yaptı.

Vali Basın Kültür Sarayı’ndan çok etkilendi

Toplantının ardından, yüzde 33’ünün mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olan Basın Kültür Sarayı gezildi. Gezi sırasında bilgi veren BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına dernek” statüsünde çalışan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin üyelerine doğum, vefat ve evlilik yardımı yaptığını, ayrıca üyelerin üniversitede öğrenim görev çocuklarına her yıl burs verildiğini kaydetti.

Ziyaret sırasında Basın Kültür Sarayı’nın Bursa’ya kazandırılması sürecini de anlatan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “Cemiyetimize ait olan arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı’nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi’yle birlikte oluşturduğumuz Akkılıç Kütüphanesi yer alıyor” dedi.

Basın Kültür Sarayı’nın Bursa için eşsiz bir değer olduğunu ifade eden Bursa Valisi İzzettin Küçük de, “Meslektaşlarınıza ve Bursa’ya önemli bir eser kazandırmışsınız. Sizi ve şahsınızda tüm meslektaşlarınızı kutluyorum” dedi.

Ziyaret, Basın Kültür Sarayı’nın girişindeki “medya” temalı heykellerin önünde anı fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.