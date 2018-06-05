Bursa Valisi Küçük, Bursaspor yönetimini ağırladı

Şehrin ortak paydası olan Bursaspor’a yönetiminden, teknik heyete ve futbolculara kadar yeni sezonda başarılar dileyen Vali Küçük, “Spor ile yatıp, spor ile kalkan ve futbolu bilen bilinçli taraftar kitlesine sahip güzide bir kulüp olan Bursaspor’da zor bir görev üstlenen siz değerli arkadaşlarımı öncelikle kutluyorum. Kavga ve kısır tartışmalar ile belli bir noktaya varılamayacağını geçmiş yıllarda acı tecrübeler ile bu kulübe gönül verenler gördü. O yüzden artık birlik zamanı ve Bursa’nın değeri Bursaspor’u hak ettiği noktaya taşımak için destek olmak zamanı. Ben tekrardan yeni yönetimimizin nezdinde takımımıza başarılı, sakatlıkların olmadığı güzel bir sezon diliyorum” dedi.