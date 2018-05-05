Bursa yatırımcıya güven veriyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2018 yılının ilk 4 ayında Bursa’da bin 700’e yakın şirketin kurulduğunu belirterek, “Sadece Nisan ayında 450’ye yakın şirket kuruldu. Bursa ve Türkiye ekonomisi dinamik yapısıyla dün olduğu gibi bugün de yatırımcılara güven vermeye devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin sanayi ve ticaret merkezi Bursa, yeni girişimlerle ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun kayıtlarına göre Bursa’da 2018 yılının yılının ilk 4 ayında bin 678 yeni şirket kuruldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21’lik artış yakalayan Bursa, açılan firma sayısında bir rekora daha imza attı.

Nisan ayında 442 şirket kuruldu

Bursa’da açılan firma sayısı 2018 yılı Ocak ayında iyi başladı. 495 şirketin kurulduğu Ocak ayının ardından Şubat ayında bu rakam 372, Mart ayında ise 369 olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında açılan şirket sayısında ise bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz sene Nisan ayında 334 şirketin kurulduğu Bursa’da bu yılın aynı döneminde ise 442 yeni şirket açıldı. Yılın ilk 4 ayında 471 firma ise kapanış işlemi gerçekleştirdi.

“Bursa’nın büyüme performansı sürecek”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisine yön veren kentlerin başında gelen Bursa’nın gerek üretim gerek ihracat gerekse de istihdam konularında Türkiye’ye rol model olduğunu söyledi. 2017 yılında 14 milyar doları aşkın ihracat performansıyla Türkiye’nin dış ticaretine büyük katkılar sunan Başkan Burkay, Bursa’nın tüm verilerde Türkiye ortalamasından daha yüksek başarılar yakaladığını dile getirdi. Başkan Burkay, BTSO öncülüğünde devam eden girişimcilik kurslarının yanı sıra Destek Kapısı Projesi ve üyelere sunulan Nefes Kredisi desteklerinin firmalara önemli katkı sağladığını söyledi.

Şirket kuruluş işlemleri yarım saate düşürüldü

Başkan Burkay, Mart ayı itibariyle hayata geçirdikleri Ticaret Sicili Müdürlüğü Tasdik Birimi ile daha önce birkaç günde tamamlanan şirket kuruluş işlemlerini artık yarım saat içerisinde tamamladıklarının vurguladı. Yeni kurulan birimle BTSO üyelerinin Vergi Dairesi, SGK, Noter ve bankalara gitmeden bütün işlemleri tek noktadan çözdüğünü kaydeden Burkay, “Bu hizmetin devreye girmesiyle birlikte kuruluş maliyeti işlemleri de yüzde 50 oranında azaldı. Bu uygulama iş dünyası temsilcilerimize önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağladı. BTSO olarak hizmet çıtamızı her geçen gün artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.