Bursa Yelken Kulübü’nden fotoğraf sergisi

Bursa’da bir alışveriş merkezinde ‘Bursa Yelken Kulübü Fotoğraf Topluluğu’ isimli sergi açıldı. 9 gün boyunca Bursalılara açık olacak sergide 69 tane fotoğraf bulunuyor. Kulüp üyeleri seyahatleri esnasında çektikleri fotoğraflarla vatandaşlara denizi sevdirmeyi amaçlıyor.

Bursa Yelken Kulübü Başkanı Sürel Solakozlu, "Karada bu tür etkinliklerle deniz sevdasını aşılamak niyetiyle sergiyi düzenledik. 69 tane fotoğrafımız 9 gün boyunca sergilenecek. Bütün Bursalıları ve deniz sevdalılarını sergimize bekliyoruz. Burada sergilenen fotoğrafların tümü amatör denizciler tarafından seyahatleri esnasında çekildi. Tamamen amatör olarak çekilmiştir. Denizi sevdirmek için yapılan sergidir" dedi.