Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 09:45

Bursa Yelken Kulübü’nden fotoğraf sergisi

Bursa Yelken Kulübü, vatandaşlara denizi sevdirmek için kendi çektikleri fotoğraflarla sergi açtı.

Bursa Yelken Kulübü’nden fotoğraf sergisi

18 Kasım 2017 09:45


Bursa’da bir alışveriş merkezinde ‘Bursa Yelken Kulübü Fotoğraf Topluluğu’ isimli sergi açıldı. 9 gün boyunca Bursalılara açık olacak sergide 69 tane fotoğraf bulunuyor. Kulüp üyeleri seyahatleri esnasında çektikleri fotoğraflarla vatandaşlara denizi sevdirmeyi amaçlıyor.


Bursa Yelken Kulübü Başkanı Sürel Solakozlu, "Karada bu tür etkinliklerle deniz sevdasını aşılamak niyetiyle sergiyi düzenledik. 69 tane fotoğrafımız 9 gün boyunca sergilenecek. Bütün Bursalıları ve deniz sevdalılarını sergimize bekliyoruz. Burada sergilenen fotoğrafların tümü amatör denizciler tarafından seyahatleri esnasında çekildi. Tamamen amatör olarak çekilmiştir. Denizi sevdirmek için yapılan sergidir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç