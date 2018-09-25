Bursa, yerli üretime millî ses verdi

Bursa'da faaliyetini sürdüren kamu ve sivil toplum kuruluşları, hayata geçirdikleri ‘Millî ses ver' projesi ile yerli ve millî üretime daha fazla destek verilmesi için çağrıda bulundu. Uludağ Üniversitesi, BTSO, KALBİR ve Ticaret Borsası önderliğinde yürütülen proje çerçevesinde 2019 yılında 150'den fazla faaliyet düzenlenecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Kalite Birliği (KALBİR) Derneği, Bursa Ticarete ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Ticaret Borsası ortaklığında yürütülen ‘Millî ses ver' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. BUÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Yusuf Ulcay, Cumhuriyetin 100. yılı öncelikli olmak üzere, 2053 ve 2071 vizyonuyla Türkiye için belirlenen kalkınma hedeflerine ulaşabilmenin katma değerli üretim ve rekabet gücü yüksek dünya markaları çıkarmakla mümkün olacağını söyledi. Özellikle son 15 yıllık süreçte bu anlamda çok önemli adımlar atıldığının altını çizen Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Ülkemizi yolundan alıkoymak adına üretilen kaos planlarına ekonomik alandaki saldırılar da eklendi. Bütün bunlara rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmayı başaran Türkiye'mizin güçlü geleceğini inşa edebilmemizin temel koşulu ise, yerli üretim ve milli ekonomi hamlesinin başarıya ulaşmasını el birliği ile sağlamaktır.Ticaret Bakanlığı'mızın Türkiye'de üretilen ürünler için yerli üretim logosu uygulamasını başlatarak, yerli üretime sahip çıkılmasını teşvik etmesi çok yerinde bir hamledir. Millî ekonomiye geçişte stratejik alanlardaki üretimde yerlilik oranlarımız her geçen gün artarken, üretim, ihracat ve kalite şehri Bursa'da başlattığımız ‘Milli Ses Ver' projemiz de çok büyük değer taşımaktadır” dedi.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da, güçlü bir ülke olmak için kural koyan olmak gerektiğinin altını çizdi. Bu noktada kalite yönetiminin büyük bir önemi bulunduğunu kaydeden Muhsin Koçaslan, “İhracat, üretim kapasitesi ve büyüme oranlarında dünya rekorları kıran ülkemizde kalite unsuru yeni bir kavram değildir. 1502 yılında dünyanın ilk yazılı tüketici kanununu Bursa'da bizim atalarımız çıkardı. Bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimize ve ülkemize değer üreten tüm projelerin içerisinde yer almaya devam edeceğiz. Millî ses ver projemiz, ülkemiz ve özellikle üretim şehri Bursa'mız için büyük bir önem taşımaktadır. Bu projenin tamamıyla yerli ve millî bir duruşun gereği ortaya çıktığının farkındayız. Türkiye'nin istikrarlı büyümesi yerli üretim olanağının artmasıyla olacağına inanıyoruz. Ülkemiz son 15 yılda yerli ve millî üretimde çağ atlayan adımlar attı” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda projenin paydaşlığını yapan kurum temsilcileri hep birlikte Türk bayrağı ile poz verdi.