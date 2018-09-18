Bursa zirvesinden Gölyazı çıkarması

Gölyazı'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, SKAL Kulüp yöneticileri ve turizmci işadamları Gölyazı'da bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gölyazı'nın altyapısına şuana kadar 15-16 milyon TL harcadıklarını belirterek, “Fiziki yatırımlar bu işin yüzde 50'si. Kalanı ise zihinsel dönüşüm. Bursa'nın turizmiyle alakalı komple bir format atmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Geçen yıl Japon Seyahat Acentaları Birliği'nin (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabası arasında gösterdiği Türkiye'den tek yer olan Gölyazı, kentin zirvesine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Gölyazı'nın turizmden hak ettiği payı alması için izlenecek yol haritasını belirlemek için Vali İzzettin Küçük'ün başkanlığında bir toplantı yapılmış, öncelikler belirlenmiş ve ilgili tüm kurumlar da çalışmalara başlamıştı. Gölyazı'nın uluslararası alanda daha da ön plana çıkmasıyla birlikte 1,5 yılda alınan mesafenin gözden geçirilmesi, eksiklerin tespit edilmesi ve yöre halkının taleplerinin belirlenmesi amacıyla Bursa'yı yönetenler yine Gölyazı'da buluştu. SKAL Kulüp tarafından organize edilen ve Gölyazı Meydanı'nda yapılan toplantıya Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, SKAL Kulüp yöneticileri, işadamları Hüseyin Özdilek, Celal Sönmez, Mustafa Kırcı, Ömer Kızıl, Erol Türkün, Vehbi Varlık, Haluk Beceren, Anıtlar Kurulu üyeleri, altyapı kuruluşlarının temsilcileri ve Gölyazı sakinleri katıldı.

"Zihinsel dönüşüm şart"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son bir yıl içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Gölyazı'nın Bursa'nın sembol değerlerinden biri olduğunu ve göreve geldikten sonra Gölyazı'da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Altyapıyla alakalı çalışmalar başlamış, buraya gelenlerin sağlıklı bir şekilde aracını park edebileceği alanlar oluşturulmuş. Yerleşim alanı içinde insanların rahatlıkla dolaşabileceği mekanlar oluşturulmaya çalışılmış. Altyapı göze görünmediği için dikkate alınmaz belki ama kanalizasyon terfi hattı, isale hattı, şebeke hepsini topladığınızda 17 kilometrelik kazı yapıldı. Atık terfi istasyonları ve 1000 tonluk su deposu yapıldı. Neticede buraya 15-16 milyon TL harcandı. Bursa'nın 1058 mahallesinden sadece birini konuşuyoruz burada bu çok ciddi bir rakam. Üst yapıyla alakalı kentsel tasarım projemiz var. 22 bin metrekarelik bir uygulama yapacağız. Bunun içinde kilit parke ve granit parke taş var. İnşallah Mart ayı içinde bitirmiş olacağız. Ancak bizim yaptığımız bu fiziki dönüşüm, işin sadece yüzde 50'si. İsterseniz sokakları altınla döşeyin, geri kalan yüzde 50'si zihinsel dönüşüm. Turizm aynı zamanda bir kültür meselesidir. Her yerde söylüyorum; bizim gelişen yüzümüz turizm. Turizmle alakalı yüzümüzü parlatmak için Gölyazı gibi alanları ön plana çıkarmamız lazım. Buradaki kadınından erkeğine, gencinden çocuğuna, camide görevli hocamızdan, buradaki tuvalet ve müştemilata kadar her detay Gölyazı'nın kaderini belirleyecek.” dedi.

"Format atmamız gerekli"

Bursa'nın Gölyazı gibi İznik ve Cumalıkızık gibi birçok değeri bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu değerlere öncelikle bölge sakinlerinin sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Muhtarından esnafına Gölyazı'daki her vatandaşın bir konuya motive olması gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Burasının dünyada ilk 30'da yer almasının bir önemi yok. Öncelikle sizin gözünüzde birinci olması lazım. Öncelikle bunu kabul etmeniz gerekli. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ancak belediye başkanları, valiler gelip geçici. Tuvaletten kilit parkeye kadar her şeyi belediye halletsin yaklaşımı çok sağlıklı değil. Bütün Bursa'nın turizmiyle alakalı komple format atmamız gerekir diye düşünüyorum.” diye konuştu.

"Sevgi boş laf değildir"

Bursa Valisi İzzettin Küçük de 1,5 yıl önce Gölyazı'da yaptıkları toplantıyı hatırlatarak, gelinen noktayı görmek ve eksikleri belirlemek için yeniden bölgeye geldiklerini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2 bin 500 araçlık otopark ile en büyük sıkıntının giderildiğini söyleyen Vali Küçük, Gölyazı'nın onlarca yıldır biriken meselelerin çözüldüğünü ve çözülmeye devam ettiğini belirtti. Bölgenin kaderinin 1.5 yıl içerisinde değiştiğini ifade eden Küçük, “Önümüzdeki yıl bahar aylarında Gölyazı pırıl pırıl, herkesin mutlulukla ayrılacağı yer olacaktır. Ancak öncelikle burada yaşayanların kalbinde Gölyazı birinci yer olmalıdır. Gölyazı öncelikle burada yaşayanlar çok sevmeli. Bizler sevmezsek dünyanın en büyük yatırımlarını da yapsak başkalarına beğendiremeyiz. Bir yerin tarihi değeri öncelikle orada yaşayanların sevmesiyle başlıyor. Sevgi boş laf değildir. Sevmek emek ister caba ister vermek ister.” diye konuştu.

“Bu değere sahip çıkın”

Geçen yıl Japon Seyahat Acentaları Birliği'nin Avrupa'da görülebilecek 30 yer arasında Türkiye'den sadece Gölyazı'yı gösterdiğini hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, “Buranın değerini öncelikle burada yaşayan bilmeli. Geçmişi 2200 deniyordu, 2500 yıla çıktı. Son yapılan kazıdan sonra 2700 yıl öncesine dayanan kalıntılara rastladık. Ancak birçok değeri kaybetmişiz. Buraları hala deşilmeye devam ediliyor. Gölyazılılar siz göz yumarsanız bu tarihi eserler gider. Sahip çıkarsınız çoluğunuz çocuğunuz nasiplenir” diye konuştu.

Toplantı sonunda Gölyazı sakinleri de söz alarak sorunlarını dile getirdi.