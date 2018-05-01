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01 Mayıs 2018 15:12

Bursa’da 1 Mayıs kutlamaları

Bursa’da bir araya gelen binlerce işçi, 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.

Bursa’da 1 Mayıs kutlamaları

01 Mayıs 2018 15:12


Bursa’da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla 1 Mayıs coşkusu yaşanıyor. Saat 12.00’den itibaren Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, arama noktasından geçtikten sonra yürüyüş yerine geldiler. 13.00 gibi başlayan yürüyüşün ardından gruplar ikinci arama noktasının ardından Atatürk Stadyumu Meydanı’na geldi. Yürüyüş esnasında sloganlar atan grup, çeşitli pankartlar açtı. Program, meydanda açıklamalar ve Grup Abdal konseri ile son bulacak.


Öte yandan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yürüyüş yapılan yolu barikatlarla kapatan ekipler, drone ile havadan güvenlik kontrolü sağladı.




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