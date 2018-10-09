Bursa'da 10 bin öğrenci sağlıklı beslenmeye dikkat çekecek

Daha önce ‘Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim' projesiyle 2 yılda 150 okulda 32 bin öğrenciye ulaşan BTSO, bu yıl güvenilir gıda ve şişmanlığa dikkat çekmek istiyor. “Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim” projesi öncesinde eğitim verecek eğitmenlere yönelik bilgilendirme semineri BTSO hizmet binasında yapıldı. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan ile eğitmenler katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, projeye 15 Ekim'de başlayacaklarını dile getirdi. Çağın en önemli sağlık meselelerinden olan şişmanlık ve sağlıklı gıda konusuna dikkat çekmek istediklerini belirten Onur, “Bursa iş dünyası olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de farkımızı ortaya koyuyoruz. Hedefimiz güvenilir gıda ve obezite konusunda toplumsal algıyı güçlendirmek” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, güvenilir gıda ve obezite konusunun toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini söyledi. Özellikle obezitenin kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tetikleyicisi olduğunu kaydeden Sayılgan, “BTSO öncülüğünde okullarda hem şişmanlık hem de güvenilir gıda konusunda bir çalışma başlattık. Başta valilik olmak üzere kamu kurumlarımız projemize tam destek veriyor. Bu anlamlı projeyi üstlenen BTSO'ya teşekkür ederim.” diye konuştu.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü personeli Canan Tanrıöver, güvenilir gıda, sağlıklı beslenme ve şişmanlık konularında bilgiler verdi.

“Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim” projesi çerçevesinde 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. 45 dakika sürecek eğitimle obezite, sağlıklı beslenme, güvenilir gıda, gıda hijyeni, gıda muhafazası gibi konular işlenecek. Proje kapsamında düzenlenecek resim yarışmasında dereceye girenlere sürpriz hediyeler de verilecek.