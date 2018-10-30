Bursa'da 100 bin lira değerinde cinsal ilaç ele geçirildi

Bursa'da piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira değerinde sağlığa zararlı cinsel ilaç ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliğince cinsel gücü arttırıcı ve geciktirici etkiye sahip zararlı ilaçları satan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Nilüfer ilçesinde bir iş yeri ve bir araca yönelik operasyonda bir şahıs gözaltına alındı.

İnsan sağlığını tehlikeye sokacak ürünlerin toptan olarak sattığı tespit edilen iş yerinde ve araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 100 bin lira olan 5252 adet cinsel gücü artırıcı gıda takviyesi, 1032 adet cinsel gücü artırıcı çikolata, 85 adet sakız şeker ile 300 adet ambalaj kutusu olmak üzere toplam 6669 adet ürün ele geçirildi.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.