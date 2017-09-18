Bursa’da 14 bin Suriyeli öğrenci ders başı yaptı

Bursa’da çeşitli okullarda ders başı yapan Suriyeli öğrencilerin okullara aileleriyle birlikte geldiği ve heyecanlı olduğu gözlendi. Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte Bursa’da 600 bin öğrenci ders başı yaparken bunlardan 14 binini Suriyeli öğrenciler oluşturdu. Bununla birlikte 30 bin öğretmende görevine başladı. Okula yeni başlayan Suriyeli öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken aileleriyle birlikte okula gelen Suriyeli öğrencilerin iyi derecede Türkçe konuşmayı öğrendiği görüldü. Okula aileleriyle birlikte gelen Suriyeli on binlerce öğrenci ders zilinin çalmasıyla birlikte okula başladı.

Kimi 4 yıl önce kimi ise 2 yıl önce Suriye’den Bursa’ya gelen öğrenciler, "Türkiye’de bulunmaktan ve okumaktan çok mutlu olduklarını ifade ederken "Derslerimiz çok iyi ve başarılıyız. Okullarımızı başarıyla bitirip öğretmen, mühendis ve doktor olmak istiyoruz. Okula başladığımız için çok heyecanlıyız" dedi.