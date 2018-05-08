Bursa’da 15 zehir taciri adliyeye sevk edildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım’a bağlı Meydancık Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği ’Rona’nın da katıldığı operasyonlarda çok sayıda polisin katılımıyla önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda toplam 2 bin 500 gram metamfetamin, bin gram sentetik cannabinoid, 100 gram esrar, çıkılar halinde paketlenmiş bir miktar kokain, 6 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 110 adet fişek ele geçirilirken, 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların "silahla kasten yaralama, örgüt çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak, kişiyi hürriyetinden mahrum kılma, ruhsatsız silah kullanma, yağma, gasp" gibi birçok suça karıştığı tespit edildi.

Şahıslardan 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.