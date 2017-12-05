Bursa’da 153 bin liralık dolandırıcılık

Olay, 10 Ekim Salı günü Nilüfer’e bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (75) isimli kadın, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye bankadaki 153 bin lirasını çekerek elden verdi. Şüphelilerin kendisini 1.5 ay ’operasyon bitmedi’ bahanesiyle oyaladığını anlayan N.K. polise müracaat etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kadınla tekrar irtibata geçmesinin ardından operasyonun startını verdi.

Kovalamaca sonunda yakalandılar

Evindeki altınları alan N.K., dolandırıcılarla telefonda görüşmesini sürdürdü. N.K.’yı uzaktan takibe alan ekipler, şüphelileri kadından poşeti alacağı sırada kovalamaca neticesinde yakaladı. Yaşı küçük Y.T. (17) Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Y.T. (18) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.