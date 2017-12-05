Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 11:49

Bursa’da 153 bin liralık dolandırıcılık

Bursa’da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kadının 153 bin lirasını alan 2 kişi yakalandı.

Bursa’da 153 bin liralık dolandırıcılık

05 Aralık 2017 11:49


Olay, 10 Ekim Salı günü Nilüfer’e bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (75) isimli kadın, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye bankadaki 153 bin lirasını çekerek elden verdi. Şüphelilerin kendisini 1.5 ay ’operasyon bitmedi’ bahanesiyle oyaladığını anlayan N.K. polise müracaat etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kadınla tekrar irtibata geçmesinin ardından operasyonun startını verdi.



Kovalamaca sonunda yakalandılar


Evindeki altınları alan N.K., dolandırıcılarla telefonda görüşmesini sürdürdü. N.K.’yı uzaktan takibe alan ekipler, şüphelileri kadından poşeti alacağı sırada kovalamaca neticesinde yakaladı. Yaşı küçük Y.T. (17) Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Y.T. (18) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    7°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç