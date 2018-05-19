Bursa’da 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma ve saygı duruşuyla başladı. Törene Bursa İl Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Şahin ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri katıldı. Şahin, yapılacak programlar hakkında bilgiler verdi. Buradaki törenin ardından Tophane Saltanat Kapı’da buluşan öğrenci grupları ve vatandaşlar bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sebebiyle Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Yürüyüş sonunda valilik önünde toplanan gruplar, çeşitli spor okulu ve lise öğrencilerinin gösterilerini izledi. Şiir, folklor, jimnastik, eskrim, güreş ve karate gösterilerinin yapıldığı kutlamalar vatandaşlardan ilgi gördü. 19 Mayıs kutlamaları gün boyu şehrin farklı noktalarında sürecek.