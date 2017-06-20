Osmangazi ve Yıldırım’da da dönüşüm bekleyen yerler var. Bitişik nizamlarda ada bazında dönüşüm yapılabilir. Bu konuda da yer sahipleri istekli olmalı, bir araya gelmeli ve gerekirse düşük bir bedel ödemeli" dedi.

Başkan Altepe, meclisinin aldığı kararla hayata geçirilen 0,50 emsal artışının iyi bir oran olduğunu, dönüşüm için bina ve arsa sahiplerinin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Dönüşüm bekleyen 1076 mahallenin bulunduğunu dile getiren Altepe, "Belediye bir dönemde bir mahalleyi yetiştiremez. Vatandaşlar birisi gelip benim evimi, dairemi yapacak mı? diye devlet ve belediyeyi bekliyor. Arsa, yer, bina vatandaşın. Bu işin pazarlığını yapacak, inşaatı yapacak olan yapımcı firmalar ve vatandaş. Belediye de destek veriyor” dedi.

Kentsel dönüşüm için 191 sitede inşaatın başladığını, 2000 yılından önce yapılan binaların büyük bir bölümünde sıkıntı olduğunu belirten Altepe, "Depremin ne zaman olacağı belli değil. Ege’deki depremle biz oldukça sallandık. Ben Belediye binasındaydım. Binamız yeni. Depreme dayanıklı. Yine de insan tedirgin oluyor. Vatandaşın en önemli önceliği sıkıntılı riskli yapıları yıkarak daha güvenli sağlıklı yapılara kavuşmak. Vatandaş; acaba birisi gelip benim evimi dairemi yapacak mı? diye bekliyor. Devlet ve belediyeyi bekliyor. 1076 mahallemiz var. Bir belediye bir dönemde bir mahalleyi yetiştiremez. Bir mahallede 10 bine yakın daire var. Bunun muamelesini işlemini yapmak bir ilçe belediyesinin bir dönemini alır. 0,50 emsal artışı iyi bir oran. Vatandaşın gayrete gelmesi harekete geçmesi için biz verdik bunu. Dert edinen harekete geçen vatandaşlarla yol kat edilebilir. Arsa, yer, bina vatandaşın. Bu işin pazarlığını yapacak, inşaatını yapacak olan yapımcı firmalar ve vatandaş. Belediye de destek veriyor” dedi.

Vatandaşın gayretini arttırmak adına ilave emsal de verebildiklerine dikkat çeken Altepe, “Yenilenmesi gereken, çaresiz bir kooperatife girerek daire sahibi olmuş, ömür boyu çalışıp daire sahibi olmuş kişilere belli teşvik vermek gerekiyor. Böyle kişilere ilave emsalde verebiliyoruz. Yeni dönüştürülen alanlarda sosyal şartlarında sağlamasını istiyoruz. Bir daireye bir otopark istiyoruz. Daha önce yapılan otoparklara girilmiyor, herkes aracını sokağa bırakıyor. Kendi otoparkını kullanan yüzde 10 bile yok. Şimdi yerin altına olmak şartıyla en az daire başı bir otopark inşa ediliyor . Taban alanı azaltılacak. Biraz yükseklik artacak. Burada yeşil sosyal alanları arttıracağız. Oyun alanlarını arttıracağız. Sosyal donatı alanlarıyla otoparkı çözeceğiz. Mahalleler daha yaşanabilir olacak. Araçlar sokaklarda durmayacak” diye konuştu

“Çöküntü bölgelerinde vatandaşlar istekli olmalı”

Altepe sözlerini şöyle sürdürdü: “Dönüşüme ilk Nilüfer sitesiyle başladık. 18 bloklu olan site 6 bloğa düştü. Taban alanları azaldı. Binalar yükseldi yeşil alan miktarı arttı. Otopark arttı. Binalar bitmek üzere. Bunu yapmak için 2 yıl hazırlık yaptılar. Bir kaç ay da bizde sürdü. 3 yıla yaklaştı. İnşaata başlandı. Bir yılda toparlandı. 3-4 ayda binalar bitecek. Neden Nilüfer’de kentsel dönüşüm yapılıyor soruları soruluyor. Osmangazi ve Yıldırım’da da vatandaşların istekli olması gerekiyor. Altıparmak, Kurtuluş Caddesi gibi bölgelerde bitişik nizamda olanların da harekete geçmesi, insanların güvenli binalarda yaşaması gerekiyor. Onun için ada bazında hareket etmek lazım. Bizim imar planlarımız var. Ada bazında gelip 60-70 bina yapılabilir. Çevresi geniş caddelerle çevrili yerlerde belli yoğunlukla alana katkı sağlanabilir. Yapılacak düzenlemelerle yeni yeşil alanlar elde edilecek. Her evin önünde arkasında lüzumsuz sokaklar var. Onlar site içinde kalacak. Çevresiyle geniş caddelerle siteler yapılacak. Her yapılan bölgeye değer katacak. belli büyüklükte alanlarda çalışmak gerekiyor. İnsanların harekete geçmesi gerekiyor, meyilli olması gerekiyor. Dönüşüm 191 siteye çıktı. 200 olacak. Tüm siteler yenileniyor. Diğer bölgelerde de aynı şekilde vatandaşın harekete geçmesi gerekiyor. Bazı yerlerde bunlar tam kurtarmayabilir. Müteahhide ödeme yapmak zorunda kalabilirler Az miktar, faizsiz kredilerle desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda fonlar daha da arttırılabilir. Destek verilebilir, kentsel dönüşüm yapanlara kira yardımı faiz indirimi yapılıyor”