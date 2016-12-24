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24 Aralık 2016 17:14

Bursa’da 2 bin polisle operasyon...Arabada bonzai partisi yaparken polise yakalandılar

Bursa’da 2 bin polisle operasyon...Arabada bonzai partisi yaparken polise yakalandılar

24 Aralık 2016 17:14

Bursa’da 2 bin polis ve narkotik köpeğinin de katıldığı asayiş uygulamasında aranmadık yer kontrol edilmedik araç kalmadı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilde bonzai içerken polis noktasına takılan 3 kişi gözaltına alındı. Polis üzerini ararken telefonu çalan şahıslardan birinin "baba benzinlikteyim kapat, hemen geliyorum" demesi dikkat çekti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Narkotik ekipleri hafta sonu olmasına rağmen 2 bin kişiyle şehrin bir çok yerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı.
Özellikle uyuşturucu ticaretinin çok olduğu Yıldırım İlçesindeki Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak ve Anadolu Mahallesi Sabah Sokak ile Osmangazi ilçesindeki Çukurca mahallelerinde aranmadık yer kalmadı. Araçlar tek tek durdurulup üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından koltuk kılıflarının altından, bagaj kısmında bulunan ses sistemlerinin içerisine kadar her yer büyük bir titizlikle incelendi.
Asayiş uygulamasına katılan narkotik köpeği Alfa da metruk alanlara atılı vaziyette bulunan koltuk içleri ile arabaların alt kısımlarında uyuşturucu madde aradı.
Çukurca Mahallesinde 3 kişinin içinde bulunduğu bir otomnobil polis tarafından durduruldu. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobildeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada ise sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların araçta uyuşturucu partisi yaptığı öğrenildi.



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