Bursa’da 2 metrelik karla amansız mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı Karacabey’in Okçular ve Şahmelek köylerinin yolunu güçlükle açtı. Karda kayıp devrilen traktör römorkunun kaldırılmasına da destek veren Büyükşehir ekipleri, toplam 6 bin kilometreyi bulan mahalle ve arazi yollarını ulaşılama açık tutmak için gece gündüz çalışıyor.

Bütünşehir Kanunu’nun ardından ilçelere de hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ilçelerdeki 684 mahallede ulaşımın sağlanması için gece gündüz çalışıyor. Her ilçeye şantiyeler kuran ekipler, kar yağışının başladığı ilk günden itibaren fasılasız çalışıyor. Toplam 132 araç ve 320 personelle yaklaşık 6 bin kilometrelik yolda yapılan çalışmalarda dün kardan kapanan 165 mahalle yoluna müdahale edildi. Büyükorhan’da 11, Gemlik’te 8, Gürsu’da 2, Harmancık 6, İnegöl’de 15, İznik’te 14, Karacabey’de 7, Keles’te 13, Kestel’de 15, Mudanya’da 15, Mustafakemalpaşa’da 18, Nilüfer’de 11, Orhaneli’nde 7, Orhangazi’de 2, Osmangazi’de 15 ve Yenişehir’de 6 mahallenin yolu trafiğe açıldı.

Kar kalınlığı 2 metreyi aşıyor

Özellikle kar yağışının en fazla etkisini gösterdiği ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bile aştığı Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçenin yüksek mahallelerindeki çalışmalar, zaman zaman ekiplere zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde Karacabey’in Okçular Mahallesi’ne giden yolu açmak için bir kepçe ve bir greyder ile çalışmalara başlayan Büyükşehir ekipleri, ürünlerini merkeze yetiştirmek isteyen çiftçiler için de umut oldu.

Okçular Mahallesi’nde toplanan sütleri merkeze götürmek için yola çıkan traktöre bağlı römork, mahalle çıkışındaki rampada kayarak yan yattı. Süt tankını yan yatan römorktan çıkarmak isteyen çiftçilere, o sırada yol açma çalışması yapan Büyükşehir ekipleri de destek verdi. Süt tankının yol kenarına alınmasının ardından devrilen römork da kaldırıldı. Greyderle yolun açılmasının ardından, çiftçinin topladığı sütler merkeze ulaştırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Dağkadı Mahallesi ile Okçular Mahallesi arasındaki yol ulaşıma açılmış oldu.

Yükseklere çıkıldıkça kar kalınlığının 2 metreyi aştığı görüldü. İş makineleri yolu açmakta zaman zaman zorlandı. Ekipler akşam saatlerine kadar devam eden çalışmalarla Şahmelek Mahallesi’ne kadar ulaşmayı başardı. Mahalle ana yollarının yanı sıra hasta bulunan evlere giden sokaklar, mahsur kalan hayvan barınaklarının yolları da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açık tutuluyor.