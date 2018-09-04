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04 Eylül 2018 16:36

Bursa’da 2 orman yangını çıktı, ekipler anında müdahale etti

Bursa’nın Orhaneli ilçesi ile merkez Yıldırım ilçesinde çıkan orman yangınları ekiplerin hummalı çalışmasıyla söndürüldü.

Bursa’da 2 orman yangını çıktı, ekipler anında müdahale etti

04 Eylül 2018 16:36


İlk yangın Orhaneli ilçesine bağlı Küçükgüneyce köyünde çıktı. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Kızılçamlar alev alev yanarken, bölgeye 3 helikopter, bir uçak, çok sayıda ve görevli sevk edildi.


Yaklaşık 3 saat süren yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, Uludağ’ın eteklerinde merkez Yıldırım ilçesi sınırlarında çıkan yangına ise anında havadan müdahale edildi.


Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Orhaneli’deki yangının 3-4 hektarlık alanı etkilediği, Uludağ eteklerindeki yangında ise ciddi bir hasar olmadığını açıkladı.




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