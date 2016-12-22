Bursa’da 2 şehit acısı birden

Dün Fırat Kalkanı harekatı esnasında şehit düşen 14 askerden Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın acı haberiyle Bursa’ya ikinci şehit acısı düştü.

Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli Gamze Göktepe’nin ağabeyi olduğu belirlenen ve ailesi Gölcük’te yaşayan Bülent Albayrak’ın cenazesinin Orhangazi’den kaldırılacağı belirtildi. Şehit Binbaşının Orhangazi Devlet Hastanesinde ameliyat hemşiresi olarak görev yapan ablası Gamze Göktepe’nin acı haberi aldıktan sonra önce Gölcük’e, ardından da evli bir çocuk babası Bülent Albayrak’ın evine gittiği öğrenildi. Albayrak’ın annesini Marmara depreminde kaybettiği öğrenildi.

Aynı operasyonda şehit düşen Bursalı Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir’in acı haberi de ailesine güçlükle verildi. Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde oturan ve Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapan Demir’in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi. 3 ay önce düğün yapıp görevine geri dönen Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir’in evine komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı.