Bursa'da 20 bin liralık kumar operasyonu

Bursa'da ahlak polisi tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kumar makinesi ve tombala ele geçirildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 adet tombala oyun makinesi, 360 adet tombala topu, 300 adet tombala pulu ve kartı, 1 adet projeksiyon makinesi ve 2 adet gizli kameraya el konuldu. Tombala oynadığı tespit edilen 79 şahsa kumar oynamaktan kabahatler kanuna göre toplam 20 bin 461 lira para cezası kesildi. Dört iş yeri hakkında ise kumar oynatmak için yer ve mekan temininden işlem yapıldı.