Bursa’da 2018 yaz spor okulları heyecanı başlıyor

Son yıllarda en kapsamlı Yaz Spor Okullarının düzenlendiği Bursa’da yine heyecan başlıyor. Bursa Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve geçen yıl 25 branşta yaklaşık 75 bin çocuğa ulaşılan Yaz Spor Okullarının bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Okulların kapanmasının ardından başlayacak yaz tatiliyle birlikte İl Müdürlüğü öncülüğünde açılacak ücretsiz kurslarla, Bursa’nın dört bir yanındaki on binlerce öğrenci yine sporun güzellikleriyle buluşacak.

25 branşta ücretsiz eğitim verilecek

Son 6 yılda giderek artan bir ilgiyle karşılanan kurslar bu yıl 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlayacak. Çocukların yanı sıra velilerin de büyük bir heyecanla beklediği kurslar atletizm, voleybol, basketbol, karate, oryantring, satranç, futsal, eskrim, yelken, masa tenisi, halter, taekwondo, izcilik, tenis, judo, bocce, güreş, yüzme (eğitmen ücretli), badminton, hentbol, boks, cimnastik, okçuluk, wushu ve kano olmak üzere toplam 25 branşta ücretsiz olarak verilecek. İl Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 80 spor tesisi ve antrenman salonunun yanı sıra kentin dört bir yanında bulunan 25 okul spor salonunda, yüzlerce antrenör eşliğinde verilecek olan eğitimler sayesinde yaz boyu çocuklar sporla buluşacak.

Kurslar 4 ayrı dönem halinde açılacak

2011 yılından itibaren Bursa’da rekor katılımlarla gerçekleştirilen kurslar bu yıl 4 ayrı dönem halinde açılacak. 18 Haziran- 06 Temmuz tarihleri arasında birinci dönem, 09 Temmuz- 27 Temmuz tarihleri arasında ikinci dönem, 30 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında üçüncü dönem ve 27 Ağustos - 07 Eylül tarihleri arasında da dördüncü dönem eğitimleri verilecek. Kayıtların devam ettiği kurslarla ilgili müracaatlar ise Atatürk Spor Salonu, Atıcılar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, TOFAŞ (Nilüfer) Spor Salonu ve tüm ilçe müdürlüklerine yapılacak.