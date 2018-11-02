Bursa'da 2,5 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2,5 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, Şipali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut ve Neslihan Aklar çiftinin ikinci çocukları olan Nehir bebek, annesi tarafından emzirildikten sonra yatağına konuldu. Bir süre sonra bebeği kontrolle gelen anne, minik çocuğun nefes almadığını fark etti. 2,5 aylık bebek ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine özel araçla getirildi. Minik bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı şüpheli bulan İnegöl Cumhuriyet savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.