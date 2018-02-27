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27 Şubat 2018 19:03

Bursa’da 28 Şubat mağdurları o günleri anlattı

Bursa’da 28 Şubat mağdurları, o dönemde yaşadıklarını anlattı.

Bursa’da 28 Şubat mağdurları o günleri anlattı

27 Şubat 2018 19:03


Bursa’da 28 Şubat Platformu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Bursa İl Müftüsü İzani Turan, Afrin’de ve diğer cephelerde mücadele eden Mehmetçikler ve 28 Şubatların tekrar yaşanmaması için dua etti. Ayrıca 28 Şubat ile alakalı açılan sergide vatandaşlar tarafından incelendi. Grup adına konuşan 28 Şubat Platformu üyesi Gülsüm Süslü, “28 Şubat sonrası okul sıralarından sokaklara sürüldük. 100 yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesinin 21. yılında ben ve arkadaşlarım meydanlardayız. Ama bu sefer darbeci ve cuntacılara, o zihniyettekilere 100 yıl hapis yetmedi. Müebbet hapis talebi ile buradayız. O dönem maksatlarına ulaşmak için medyadan, yargıya sivil toplum örgütlerine kadar her şeyi ideolojik bir devlet aygıtı olarak kullanıldı. O günlerde bizler zulme direndik. Bu ülkenin başarılı çocukları olarak bir an bile ülkemizi terk edip gitmeyi düşünmedik. O gün de, 15 Temmuz’da da, bugün de bütün terör örgütlerine ve tek düşman ABD’ye karşı direndik, direnmeye de devam edeceğiz” dedi.


28 Şubat mağdurelerinden Emine Büküm, “28 Şubat sürecinde tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiydim. Görükle’de üniversite girişinde otobüsten indirildik. Anfilerden kovulduk. Şu anda genel cerrahi uzmanıyım. Çok şükür rahatım. Ama o günleri unutamam” dedi.


Bir başka mağdure Gülten Aktaş ise, “O dönemde arkadaşlarımızdan bir çoğu gittiği okullarda çile çektikten sonra öğretmenlikten atıldı. Onlara bir zaman gerekiyordu, atma gerekçesi bulamadılar. Erken emekli olma gibi niyetim yoktu. Emekli olunca 2 tane öğrencinin velisi oldum. Çocuklar yollarda koşturuyorlardı. Derslere alınmıyorlardı. Ciddi sıkıntılar çekildi. Başını açmayanlar okuldan atıldı. 2 yıl içerisinde 4 bin 500 kişilik okul 700 kişiye indi” diye konuştu.


Basın açıklamasına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şükrü Köse, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 28 Şubat Mağdurları Platformu Başkanı Arif Çelenk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.




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