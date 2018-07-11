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11 Temmuz 2018 14:02

Bursa’da 3 kilo bonzai ele geçirildi

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram bonzai ele geçirildi.

Bursa’da 3 kilo bonzai ele geçirildi

11 Temmuz 2018 14:02


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Operasyonun startını veren ekipler, 34 plakalı bir aracı takibe aldı. Osmangazi ilçesinde aracı durduran ekipler, ’Rona’ narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş zulalar halinde 3 kilogram bonzai ele geçirdi.


Gözaltına alınan O.K. ve A.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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