Bursa’da 3 zehir taciri gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde farklı adreslerde Ö.V. ve A.D.’nin bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından iki kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen S.E. ve İ.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 53 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Osmangazi’ye bağlı Demirkapı Mahallesi’nde ise, uyuşturucu bulundurmak suçundan B.Ş., Y.G. ve M.T. yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda harekete geçen ekipler, S.D.’yi evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca ile fişek ve 17 bin 280 lira para ele geçirdi.

S.E., İ.S. ve S.D. uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.