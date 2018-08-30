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30 Ağustos 2018 11:40

Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos 2018 11:40


Heykel’de Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlanan tören, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın askerleri ve halkı selamlaması ile devam etti. Şiirler okundu ve Osmangazi Belediyesi ekibi folklor gösterisi sundu. Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı’ndan Veteriner Binbaşı Mustafa Gündiç günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Gündiç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın mutluluğu içinde olduğumuzu belirterek, “26 Ağustos 1071 Malazgirt’te baş komutan Alpaslan önderliğinde Anadolu’nun kapılarını açan yüce Türk milleti, bu zaferden tam 851 yıl sonra yine 26 Ağustos’ta baş komutan Atatürk önderliğinde Anadolu’nun ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını dünyaya haykırmıştır” dedi.


Konuşmanın ardından askerler ve gaziler, mehter eşliğinde resmi geçit yaptı.




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