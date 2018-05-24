Uyuşturucu içtiği öne sürülen 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şafak vakti 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız 6 adet silah , 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda göz altına alınan 22 kişiden 12’si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilirken tutuksuz yargılanan 10 kişiye ise uyuşturucu madde kullanımından cezai işlem uygulandı.