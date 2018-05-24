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24 Mayıs 2018 11:52

Bursa’da 300 polisle yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 22 kişinin 12’si adliyeye sevk edildi

Bursa’da 300 polis ekibi gerçekleştirilen şafak baskınında yakalanan 22 kişiden 12’si adliyeye sevk edildi.

Bursa’da 300 polisle yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 22 kişinin 12’si adliyeye sevk edildi

24 Mayıs 2018 11:52

Uyuşturucu içtiği öne sürülen 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şafak vakti 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız 6 adet silah , 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Operasyonda göz altına alınan 22 kişiden 12’si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilirken tutuksuz yargılanan 10 kişiye ise uyuşturucu madde kullanımından cezai işlem uygulandı.




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