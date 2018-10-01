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Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında can pazarı

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, dumanlar binayı sardı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, dumanlar binayı sardı. Binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Görükle Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın en alt katında kiralık boş dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede binayı duman sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın alt katlarında oturan 6 kişiyi kurtardı. Yoğun dumandan binanın dördüncü katına ulaşamayan itfaiye ekipleri, 4 kişiyi ise merdivenli itfaiye aracı ile kurtardı. Diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.


İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Hatice Özer(70), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kurtarılan diğer 9 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.


Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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