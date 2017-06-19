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19 Haziran 2017 13:56

Bursa’da 4 kilo 750 gram kız bebek dünyaya geldi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 kilo 750 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, görenleri şaşırttı.

Bursa’da 4 kilo 750 gram kız bebek dünyaya geldi

19 Haziran 2017 13:56


Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Semra Ay, 4 kilo 750 gram ağırlığında ve 55 santimetre boyunda kız bebek dünyaya getirdi. İlk çocuklarının 3 buçuk kilo dünyaya geldiğini belirten anne Ay, "Allah’a şükürler olsun bir sağlık problemi yok. Ama sağdan soldan söylenenler değil, sadece doktorumun her dediğini uyguladım. Doktoruma çok güvendim. İlaçlarımı zamanında kullandım ve doktorumun önerdiği her türlü beslenme formüllerini uyguladım. Böylece bebeğim çok sağlıklı ve kilolu doğdu. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.


Gebelik takiplerini de Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaptıran Semra Ay’ın doğumu Dr. Merve Işık ve Ebe Esra Ekinci tarafından gerçekleştirildi. Doğumhanede kaldığı süre içinde çalışanlar tarafından doğum ekibine ve kendi bedenine güvenmeyi, doğumu yönetebilme eğitimleri verildiğini belirten Ay, bunun da avantajını doğumda kullandığını söyledi.


Genel sekreterlikten yapılan açıklamada ise 7 gün 24 saat fedakarca sağlık hizmeti sunmaya devam eden sağlık personeline teşekkür edildi.




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