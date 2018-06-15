Bursa’da 5 aylık bebek kazada hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenişehir-Bilecik çevre yolu üzerinde Barçın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çevre yolundan Barçın Mahallesi yönüne doğru seyir halinde olan Mustafa Yavuz kontrolündeki 16 RY 546 plakalı minibüs kavşağı döndüğü sırada karşı yönden gelen Uğur Güler yönetimindeki 41 UU 727 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uğur Güler’in kullandığı araçta bulunan aynı aileden Aysel, Şerife, Bekir, Meryem, Emir ve Mert Güler ile Aysun Demir yaralandı. Kazadan sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 5 aylık Emir Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.