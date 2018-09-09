Bursa’da 5. Gedelek Turşu festivali

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Riıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Orhangazi Kaymakamlığı, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile bu yıl 5’incisi yapılan Gedelek Turşu Festivali, Gedelek Mahallesi meydanından festivalin yapıldığı Pınarbaşı Tesisleri’ne kadar süren kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe bu yıl TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Stantların kurulduğu festival alanındaki törenler Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi ve kılıç kalkan ekibinin gösterileri ile başladı. Ardından festivalin açılış konuşmasını yapan Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, "Festivalin mahallemize büyük katkıları oldu. Mahallemizin tüm alt yapı ve doğalgaz kazıları ile üst yapısı tamamlandı. Festival sayesinde daha önce 25 bin ton üretim kapasitesi bulunan turşu imalatımız bugün 50 bin tonlara ulaşmış durumda" dedi.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı, festival ile birlikte Gedelek’te turşu üretimi miktarının her geçen gün arttığına vurgu yaparak, "Şu anda Gedelek’te 60 civarında firmamız yıllık 50 bin ton turşu üretimi yapmakta. Bu turşular ülkemizin ve dünyanın birçok bölgesine turşu satışı yapılmaktadır" dedi.

Yıllık 6 milyon doları ihracat, toplam 120 milyon dolar ciro elde edildiğini vurgulayan Hatırlı, "Yüzde 80’i kadın istihdamı olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Burada 55 çeşit sebze ve meyvenin turşusu yapılmaktadır" dedi.

Turşunun coğrafi işaretinin de alındığını hatırlatan Hatırlı, "Tescilin esasları ile ilgili uygulamalara başlayacağız. Son yıllarda bu tür çalışmalar ile Gedelek turşusu bir marka haline geldi. Bizler oda olarak turşucularımızın da içinde olduğu gıda üreten firmaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere gıda ihtisas OSB çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Otoyolun adı Orhangazi olsun"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Orhangazi hem kendi değerine hem de kendi ürününe sahip çıkıyor. Günümüzde artık sadece üretmek yetmiyor. Bunu marka haline getirip dünyaya açmak gerek daha fazla kazanmak için. Orhangazi bu vizyonla hareket edip çok doğru bir iş yapıyor" dedi.

Orhangazi’de bir birlik ve beraberlik görüntüsü olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Orhangazi zaten ismi ile farklı bir özel şehir. Şanlı ecdadımızın ismini taşıyan Orhangazi ile hepimiz gurur duyuyoruz" dedi. Her kentin kendine özgü ürünü ile öne çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, bundan sonra Orhangazi denince akla ilk Gedelek turşusunun geleceğini söyledi. "Orhangazi’nin gelişmesi ve zenginleşmesi için elini taşın altına koyup çalışan TSO ve diğer yöneticilerimizi yürekten kutluyorum" diyen Hisarcıklıoğlu, "Orhangazi için en önemli fırsatlardan birisi de İstanbul-İzmir otoyolu. Buraya ayrı büyük bir değer katacak. Bunu daha önce söylemiştim, şimdi tekrar söylemek istiyorum. Tarihimize, ecdadımıza hürmeten bu otoyola Orhangazi otoyolu ismi verilmelidir. Osmangazi Köprüsü’nün devamında Orhangazi otoyolunu da görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Orhangazi için son derece önemli"

Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ise festivalin Orhangazi için son derece önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Orhangazi ekonomisine direkt katkı sağlayan, firmaların markalaşması yolunda festival son derece önemli. Bu organizasyona emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Kaymakam Yılmaz, coğrafi işaret ve yeni entegre tesislerin de hayata geçmesi ile Gedelek turşusunun daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Kortej ve protokol konuşmalarının ardından festival alanında yemek yarışması, foto maraton yarışması ve en iyi turşu standı yarışmaları düzenlendi.