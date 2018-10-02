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Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Sulhiye Mahallesi'nde ikamet eden E.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda 1 adet tabanca, 9 adet tüfek, 5 kilo 360 gram esrar ile bir adet 100'lük banknot 4 adet kenevir ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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