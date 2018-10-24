Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da 5, İstanbul'da 2 eve yaptıkları operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bu operasyonun devamında yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı. Şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 5 kilo 300 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.