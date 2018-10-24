İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da 5, İstanbul'da 2 eve yaptıkları operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bu operasyonun devamında yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı. Şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 5 kilo 300 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.