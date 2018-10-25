İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da 60 bin liralık 'Varis' operasyonu

Bursa’da jandarmanın yaptığı operasyonda, narkotik madde arama köpeği Varis, 60 bin lira değerinde uyuşturucu buldu.

Bursa'da jandarmanın yaptığı operasyonda, narkotik madde arama köpeği Varis, 60 bin lira değerinde uyuşturucu buldu.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 34 plakalı bir araçla uyuşturucu madde ticareti yapılacağı istihbaratını aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Bursa-Yalova kara yolunda seyir halinde olan 34 plakalı araç Orhangazi'nin Gedelek Mahallesi mevkiinde durduruldu. Jandarma ekipleri ve narkotik madde köpeği Varis'in aramlarında söz konusu araç içerisinde yaklaşık 60 bin TL değerinde 995 gram plaka halinde esrar ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.