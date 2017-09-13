Bursa’da 600 bin öğrenci ders başı yapacak

2017-2018 eğitim öğretim takvimine göre okullar 18 Eylül’de açılıyor. Türkiye’de 18 milyon, Bursa’da 600 bine yakın öğrenci ders başı yapacak. 18 Eylül Pazartesi günü açılacak olan okullarda son hazırlıklar tamamlandı. Bursa’da 542 bin örgün öğrenci, 56 bin açık öğretimde okuyacak öğrenci için okul maratonu başlıyor. Ayrıca Bursa’da 14 bin Suriyeli öğrenci de sınıfları dolduracak.

Devlet okullarında 27 bin 300, özel okullarda 5 bin 572 olmak üzere toplam 32 bin 915 öğretmen de 19 bin 658 derslikte yeni eğitim öğretim yılında görev yapacak. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 29, ortaöğretim de ise 23 olarak belirlendi.

Ayrıca bazı sınıfları kapsayan, öğrencilerin okula alışmalarını sağlamak ve okul kaygılarını gidermek için 11 Eylül Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıf öğrencileri için okullar açıldı.

İlk dönem 19 Ocak 2018 tarihinde sona ererken, ikinci dönem 5 Şubat 2018’de başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona erecek.