Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 09:37

Bursa’da 600 bin öğrenci ders başı yapacak

Türkiye genelinde 18 milyon, Bursa’da ise 598 bin öğrenciyi ders zili heyecanı sardı.

Bursa’da 600 bin öğrenci ders başı yapacak

13 Eylül 2017 09:37


2017-2018 eğitim öğretim takvimine göre okullar 18 Eylül’de açılıyor. Türkiye’de 18 milyon, Bursa’da 600 bine yakın öğrenci ders başı yapacak. 18 Eylül Pazartesi günü açılacak olan okullarda son hazırlıklar tamamlandı. Bursa’da 542 bin örgün öğrenci, 56 bin açık öğretimde okuyacak öğrenci için okul maratonu başlıyor. Ayrıca Bursa’da 14 bin Suriyeli öğrenci de sınıfları dolduracak.


Devlet okullarında 27 bin 300, özel okullarda 5 bin 572 olmak üzere toplam 32 bin 915 öğretmen de 19 bin 658 derslikte yeni eğitim öğretim yılında görev yapacak. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 29, ortaöğretim de ise 23 olarak belirlendi.


Ayrıca bazı sınıfları kapsayan, öğrencilerin okula alışmalarını sağlamak ve okul kaygılarını gidermek için 11 Eylül Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıf öğrencileri için okullar açıldı.


İlk dönem 19 Ocak 2018 tarihinde sona ererken, ikinci dönem 5 Şubat 2018’de başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç