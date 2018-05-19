Bursa’da 700 yıllık mescit ayağa kaldırılıyor

Bursa’daki tarihi yapıları tek tek restore ederek yeniden hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işadamı Alican İpek arasında yapılan protokol gereği, Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 700 yıllık Mizanoğlu Mescidi de yenileme çalışmalarına tabi tutulacak. Anlaşma maddelerine göre, ibadethanenin inşaatı hayırsever işadamı tarafından tamamlanıp, bina tefriş edilecek. Mekanın çevre düzenlemesi, zemin kaplaması, bahçe duvarı ve kamelya çalışmaları ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İşadamı Alican İpek’e sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti. Yapılan protokol gereği Mizanoğlu Mescidi’nin rekontrüksiyon çalışmalarının en kısa zamanda başlatılacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan mescidin TOKİ ve belediye arasında yapılan ek protokol ile proje ve uygulama çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Parselde çalışmalar tamamlandı ve rekontrüksiyon projeleri Ankara’da onaylandı. Tescilli yapı olduğu için usulüne uygun şekilde yenilenecek. Çalışmalar yaklaşık 1 yıl gibi sürede tamamlanarak, burası yeniden ibadete açılacak. Bursa, bir tarih ve kültür şehridir. Osmanlı’nın izlerini tüm benliğiyle taşıyor. Tarihten kalan mirasın geleceğe taşınması için bu tür projeleri önemsiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Mizanoğlu Mescidi için hazırlanan protokol, Başkan Aktaş ile İşadamı Alican İpek arasında imzalandı.