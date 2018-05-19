Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 12:47

Bursa’da 700 yıllık mescit ayağa kaldırılıyor

Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işadamı Alican İpek arasında yapılan protokol ile Doğanbey Mahallesi’ndeki 700 yıllık Mizanoğlu Mescidi yeniden ayağa kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Bursa’da 700 yıllık mescit ayağa kaldırılıyor

19 Mayıs 2018 12:47


Bursa’daki tarihi yapıları tek tek restore ederek yeniden hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işadamı Alican İpek arasında yapılan protokol gereği, Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 700 yıllık Mizanoğlu Mescidi de yenileme çalışmalarına tabi tutulacak. Anlaşma maddelerine göre, ibadethanenin inşaatı hayırsever işadamı tarafından tamamlanıp, bina tefriş edilecek. Mekanın çevre düzenlemesi, zemin kaplaması, bahçe duvarı ve kamelya çalışmaları ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İşadamı Alican İpek’e sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti. Yapılan protokol gereği Mizanoğlu Mescidi’nin rekontrüksiyon çalışmalarının en kısa zamanda başlatılacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan mescidin TOKİ ve belediye arasında yapılan ek protokol ile proje ve uygulama çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Parselde çalışmalar tamamlandı ve rekontrüksiyon projeleri Ankara’da onaylandı. Tescilli yapı olduğu için usulüne uygun şekilde yenilenecek. Çalışmalar yaklaşık 1 yıl gibi sürede tamamlanarak, burası yeniden ibadete açılacak. Bursa, bir tarih ve kültür şehridir. Osmanlı’nın izlerini tüm benliğiyle taşıyor. Tarihten kalan mirasın geleceğe taşınması için bu tür projeleri önemsiyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından Mizanoğlu Mescidi için hazırlanan protokol, Başkan Aktaş ile İşadamı Alican İpek arasında imzalandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç