Tüm okullarda kantinciler, çalışanlar, temizlik görevlilerinin güvenlik soruşturmaları yapıldı. Her bir okula bir polis müdürü zimmetlendi. Çocuklarımızın huzur içinde eğitim görmelerini sağlayacağız. Okul çevrelerinde alakası olmayan kişilere de izin vermeyeceğiz" dedi.

Bursa’da medya temsilcileri ile toplantıda buluşan Vali Küçük, özellikle uyuşturucu konusunda çok hassas olduklarını, vatandaşın en küçük bir şüphe duyduğunda polisi aramasını istedi. Narkotik, asayiş ve trafik ekiplerinin okulların açılmasıyla birlikte tedbirlerini arttıracağını kaydeden Vali Küçük, "Belirli hassasiyet tespit edilen 81 okul çevresinde Mobese devreye girecek. Uyuşturucu konusunda her öğretmene el kitapı verip eğitim çalışması yaptık. Velilere yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Rehber öğretmenler de uyuşturucu konusunda hassas çalışma içerisinde olacaklar. Gençlerin uyuşturucuya başlama konusunda yüzde 73 sebep anne ve baba ilgisizliğinden kaynaklanıyor" diye konuştu.

Trafik polisi sayısı artıyor, vali rapor istedi

Vali İzzettin Küçük, Bursa’nın en büyük problemlerinden birisinin trafik olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "Emniyet Müdürlüğü’nden rapor istedim. Trafikle ilgili ölçüm yapıyorlar. 10-15 güne rapor elime ulaşır. O zaman bu raporu da kamuoyu ile paylaşacağım. Üniversiteden de destek alacağız. Kısa, orta ve uzun vade içinde ne yapabiliriz. Bunu tartışacağız. 573 yeni noktada Mobese sistemi kurulacak. Bu elektronik denetimin de kent trafiğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bursa’da FETÖ soruşturmalarında 3200 memur ihraç edildi ya da uzaklaştırıldı. Emniyet kadrosunda 1500 kişi eksiğimiz var. Trafik Şube Müdürlüğü’nden de personel açığımız var. Ancak buraya takviye yapacağız. Belirli kavşaklara el atacağız. Bazı yerlerde by-ps yapabiliriz. Geçen sene olduğu gibi bu yılda bazı okulların açılıp kapanma saatleri konusunda değişiklik yapacağız. Geçtiğimiz yıl iş dünyasına servislerin trafik sıkışıklığı sebebiyle mesai saatlerinin erkene alınması konusunda talepte bulunmuştuk. Bunu kabul ettiremedik. Çünkü iş dünyası dünyaya entegre çalıştıklarını, değişiklik yapmalarının mümkün olmadığını ifade ettiler" şeklinde konuştu.

Vali Küçük, Bursa’da kayıtlı 130 bin Suriyeli yaşadığını, bunların 14 bin tanesinin de okula başlayacağını kaydederek, "Suriyelilerle ilgili toplumsal ve asayişe yönelik bir sıkıntı yok. Bursa’daki Suriyeliler iş güç sahibi. Urfa’da 575 bin Suriyeli vardı. İşadamları ve sanayiciler çok mutlu. Önceden çalışacak adam bulamıyorlardı. Şimdi Suriyeliler iş dünyasına büyük katkı sağlıyor. Bugüne kadar Suriyelilerle ilgili ciddi bir sorun yaşamadık" diye konuştu.