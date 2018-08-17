Bursa’da adrenalin tutkunları maceraya doyacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte Atatürk Kent Ormanı park alanında incelemelerde bulundu, macera tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanan ExtremPark Bursa’yı gezdi. Tesiste dağ kızağının denemesini yapan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha da güzelleşen Bursa’nın alternatif sporlara imkan veren potansiyeline de değinerek, “Atatürk Kent Ormanı içerisinde, yapımı hızla devam eden ve çalışmaları son aşamaya gelen ExtremPark’ın açılışını, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Her yaşa hitap ediyor

Tesisin henüz resmen faaliyete başlamamasına rağmen kentte çok büyük ilgi uyandırdığını anlatan Başkan Aktaş, “ExtremPark, hizmete açıldığında Bursa için bir fark oluşturacak. Bursa’nın yanı sıra şehir dışından ve yurt dışından da misafirlerimizi EkstremPark’ta ağırlayacağız. Her yaştan ziyaretçinin güzel vakit geçireceği, adrenalin dolu sporlara ulaşabileceği, farklı oyun ve eğlence parkurlarının bulunduğu, güvenli ve sıradışı bir mekan oluyor. Türkiye’de birçok yerde olmayan özel bir mekan hazırlandı” diye konuştu.

Tesisin Büyükşehir Belediyesi’nce yap - işlet - devret modeliyle Bursa’ya kazandırıldığını anlatan Başkan Aktaş, EkstremPark Bursa’nın adrenalin dolu içeriğiyle macera tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olacağını söyledi.

ExtremPark Bursa Genel Müdürü Fikret Bilir de doğanın içinde, büyük küçük herkese hitap eden Extrempark Bursa’nın, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak yemyeşil doğanın içerisinde rahatlık ve mutluluğu arayanlara önemli bir alternatif olacağını söyledi. Tesiste, Türkiye’nin en büyük ipli parkurlarından biri, 2000 metrekare alan üzerine kurulu çocuklar için macera alanı, 15 m yüksekliğinde tırmanma duvarı, serbest atlayış, dev salıncak, dev trambolin, salto trambolin, bungee trambolin, suni kayak merkezi, Türkiye’nin en uzun dağ kızağı-Alpin Croster, zip line, tubing, seyir terasları ve kafeler bulunuyor.