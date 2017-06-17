Bursa’da afet tatbikatı

Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği kapsamında, Bursa’da kamu, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatları yapılmaya devam ediliyor. Orhangazi ve Orhaneli Devlet Hastanelerinde gerçekleşen HAP masabaşı ve icra tatbikatlarında hastane personellerine afet ve acil durumlarında nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasite ve yeteneklerini nasıl verimli kullanabilecekleri aktarıldı. Tatbikatta İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden yetkili personeller gözlemci olarak yer aldı.

Hastanelerde sorumlu personellere acil durumlar konusunda eğitimler verildiğini dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Alınan bu eğitimler doğrultusunda HAP planı gereğince her hastanede yılda en az bir kere masa başı ve bir kez de icra tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Personeller bu eğitimler ile acil durumlar karşısında hastane birimleri arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlamayı öğreniyorlar. Yapılan masa başı senaryo tatbikatlarında da, herhangi bir afet senaryosu ele alınarak, bu gibi durumlarda yapılacak çalışmalar aktarılmakta, afet anında ve daha sonrasındaki süreçte hazırlıklı olmaları amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

“İl genelinde koordinasyon amaçlanıyor”

Bursa’nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Dr. Akan, “İlimizde gerçekleşecek bir deprem olayında, sağlık kurumu etkilenmese bile dışarıdan sağlık kurumlarına bu afetten etkilenen vatandaşlar akın ederek yığılmalara sebep olabilmektedir. Yapılan tatbikatlar ile hastanelerin, bu tarz durumlara ilişkin önlem almaları, acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmaları ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olabilmeleri amaçlanmaktadır Ayrıca bölgemizdeki illerde de meydana gelebilecek afetler neticesinde hastanelere çok sayıda yaralı gönderilmesi durumlarında, kabul edilecek hastalara sistemli, hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale edilerek, organize olmanın yolları üzerinde durulmaktadır. Tatbikatlara uygulamalı ve masabaşı olmak üzere 2017 yılı içerisinde bütün hastanelerimizde devam edeceğiz” dedi.