Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu...(1)

Bursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesi içinde yer alan Kayhan'da tarihi ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ile ambulans ekibi sevk ediliyor

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta tarihi bir evde yangın çıktı. Kayhan Çarşısı'nın hemen yanıbaşındaki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk ediliyor.