İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu...(1)

Bursa’da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesi içinde yer alan Kayhan’da tarihi ahşap bir evde yangın çıktı.

Bursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesi içinde yer alan Kayhan'da tarihi ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ile ambulans ekibi sevk ediliyor


Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta tarihi bir evde yangın çıktı. Kayhan Çarşısı'nın hemen yanıbaşındaki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.