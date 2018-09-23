Bursa'da aile içi kavga: 3 yaralı

İnegöl'de baba ve oğulları arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde baba Kerem P. ve oğlu İsmail ile diğer oğlu Kenan P. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Kerem P. elinden, oğlu Kenan P. ise elinden bıçakla yaralandı. Diğer oğul İsmail P. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.