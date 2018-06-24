Bursa’da AK Partililerden seçim kutlaması

Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla AK Partililer Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na akın etti.

Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na akın etti. Binlerce AK Partili ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meydanda sloganlar atıyor. Davul zurna ve meşalelerin yandığı kutlama töreninde araçlarla uzun konvoylar oluşturuldu. Otomobillerin camlarından çıkan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin zaferini kutladı.