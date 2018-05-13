Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 06:10

Bursa’da akıl almaz cinayet

Bursa’da bir şahıs bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek kadını bıçaklayarak öldürdü.

Bursa’da akıl almaz cinayet

13 Mayıs 2018 06:10

Öldürülen kadının yakınları şahsı linç etti.




Olay Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gece saatlerinde Ankara yolu üzerinde kendisini 50 bin Tl dolandırıldığı iddia eden Doğan Sönmez (63) ve Hülya Büyükkaplan (28) isimli şahıslar kısa süreli tartışmanın ardından kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Doğan S. isimli şahıs belinden çıkardığı bıçak ile Hülya B. isimli şahsı karnından ve göğsünden bıçakladı. Kavganın ardından Sönmez olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durumu ağır olan Hülya B.’yi hastaneye kaldırırken yaralı kadın yolda hayatını kaybetti. Ambulansta kalp masajı ile hayata geri döndürülen Hülya B. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın sonucunda Büyükkaplan hayatını kaybetti. Ayrıca Hülya B.’nin ise fuhşun çeşitli suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.



"Ölen kadının yakınları tarafından linç edildi"


Hülya Büyükkaplan’ı bıçaklayıp olay yerinden koşarak kaçan Doğan sönmez olay yerine yakın bir yerde Büyükkaplan’ın yakınları tarafından yakalandı. Hayatını kaybeden kadının yakınları Sönmez’i linç edip olay yerinden uzaklaştı. Çevrede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sönmez’i elinde bıçak yaralı bir halde buldu. 63 yaşındaki Doğan Sönmez Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
22
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç