Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 18:59

Bursa’da akıl almaz kapkaç kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir araçtan yüklü miktarda para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da akıl almaz kapkaç kameraya yansıdı

03 Eylül 2018 18:59


Aracına binen Ümmet E, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halindeyken aracının kapısına kimliği meçhul bir kişi tarafından taş atıldı. Ümmet E., aracını kontrolden etmek için indi. Bu sırada sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen bir kişi, ön koltukta içinde 66 TL olan poşeti alıp kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şahıslar paralarla sırra kadem bastı.


Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, akıl almaz yöntemle 66 bin TL’yi çalan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İşyerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, organize bir şekilde hareket eden şahısların seyir halindeki araca önce taş attıkları, sürücü aşağı inince de poşeti aldıkları görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç