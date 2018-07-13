Bursa’da akıl almaz kaza yanarak can verdiler

Çarpışma anında motosikletler alev aldı. Her iki motosiklette bulunan 4 kişiden Üçü olay yerinde yanarak can verirken, Biri kadın ağır yaralı olarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanığı ise yaşananların bir kabus olduğunu patlama sesine koşup insanların alevler içinde kaldığını belirterek müdahale ettiğini söyledi.

Kaza, İznik - Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde ters yönlere giden süratli iki plakasız motor kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki motosiklette alev alırken motorda bulunan Alper Varol ve Kadir Şarlı feci şekilde yanarak can verdi Vedat Samur ise de kazanın etkisi ile hayatını kaybetti. Nurgül sever isimli 1 kişi ise ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise yanarak can veren şahıslara arabalarında bulunan yangın tüpü ile müdahale etti. Jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.