Bursa’da aksiyon filmi gibi uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin il dışından getirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu Bursa’da piyasaya sürecekleri istihbaratına ulaştı. Ekipler, takip altına aldıkları şüphelilerin ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Nefes kesen uyuşturucu operasyonunda B.S., Ş.S., Ö.S., E.Ç., H.K., M.G. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 3 farklı adreste yaptığı aramalarda, piyasa değeri 2 milyon liranın üzerinde olan 1 kilo 50 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek ile 4 bin lira nakit para ele geçirildi. Toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan şüphelilerin geçtiğimiz gün Bursa’da olan polise saldırı olayı ile bağlantılı olduğu öğrenildi.

Bu arada, "dur" ihtarına uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Evine kaçan şüphelinin yakınları polise saldırınca 3 polis yaralandı, şüpheli ve abisi de ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yol uygulaması yaptığı sırada şüphelendikleri motor sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Dur ikazına uymayan şüpheli, motosikletiyle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli Hanefi A. motosikleti ile birlikte evinin bulunduğu sokağa girip kendini eve attı. Evde bulunan yakınları elinde bıçak ve sopalarla sokağa çıkıp polis ekiplerine saldırmaya başladı. Ekipler şüpheli Hanefi A. ve Erol G.’yi silahla ayaklarından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda 3 polis memuru darp neticesi yaralanırken, şüphelinin yakınlarından Mücahit G. de çıkan arbedede yaralandı.