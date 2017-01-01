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01 Ocak 2017 23:47

Bursa’da alkollü sürücü dehşet saçtı

Bursa’da alkollü sürücü dehşet saçtı

01 Ocak 2017 23:47

Bursa’da araçlara çarparak giden alkollü sürücü direğe çarparak durabildi. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BSJ 86 plakalı kamyonet sürücüsü Ufuk A. (32), aldığı alkolün etkisiyle İzmir yolunda seyrederken araçlara ve bariyerlere çarpmaya başladı. Trafiği birbirine katan alkollü sürücü yoldan geçen diğer sürücülerin ikazına aldırış etmeden yoluna devam etti. Bir süre İzmir yolunda seyreden Ufuk A., Fsm bulvarı girişine geldiği sırada direğe çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Ufuk A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışma neticesinde araçtan çıkarıldı. 112 ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Ufuk A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Fsm bulvarı girişi bir süre araç trafiğine kapatıldı. Alkollü sürücünün birden fazla araca zarar verdiği öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.



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