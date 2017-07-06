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06 Temmuz 2017 13:23

Bursa’da ‘Altın Karagöz’ coşkusu başlıyor

‘31.

Bursa’da ‘Altın Karagöz’ coşkusu başlıyor

06 Temmuz 2017 13:23

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, 7 Temmuz Cuma günü saat 17.30’da Atatürk Caddesi’nde yapılacak kortej yürüyüşü ve saat 21.15’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek açılış programı ile başlıyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 56.’sı düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’nde şimdi sırada, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’ var. Dünyanın 22 ülkesinden Bursa’ya gelen halk dansları ekipleri, 7 - 12 Temmuz tarihleri arasında kentte renkli görüntüler sergileyecek.


Bursa’da barış ve kardeşlik rüzgarları estirecek olan programa katılan halk dansları ekipleri, 7 Temmuz Cuma günü saat 17.30’da Atatürk Caddesi Atatürk Heykeli önünde güvercin uçurulmasının ardından Cumhuriyet Caddesi’nde kortej yürüyüşü yapılacak. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın açılış töreni ise 7 Temmuz Cuma günü saat 21.15’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.


Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na katıla ekipler ise şöyle:


"Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurtistan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Şili, Tataristan ve Uganda."




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