Bursa’da ’Altın Karagöz’ heyecanı

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması heyecanı, 21 ülkeden halk dansları ekiplerinin renkli kortejiyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yabancı ekiplerin dansçılarıyla birlikte beyaz güvercin uçurarak, dünyaya barış mesajları gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl ’si düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7-12 Temmuz tarihleri arasında birbirinden farklı ve eğlenceli görüntülere sahne olacak.

Atatürk Anıtı önünde beyaz güvercin uçurularak başlayan ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden eski stadyuma kadar süren kortejde, yabancı ekipler yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği korteje katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karagöz Halk Dansları Yarışması’nı evrensel barışa ve kardeşliğe atılmış bir adım olarak gördüklerini ifade etti. Bir kültür harmanı olan Bursa’da herkesin tanık olacağı bu renk cümbüşünün dünya halklarının dostluk ve hoşgörüsünün raksı olacağını belirten Başkan Aktaş, “Geleceği aydınlık Anadolu şehri, yerel değerlerini evrensele dönüştürme gayretini her fırsatta ortaya koyan Bursa’mızda böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Bu organizasyonun ilk yılından bugüne gelmesinde emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, yöneticilerimize, başta Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz olmak üzere değerli çalışma arkadaşlarına, katkı koyan sponsorlarımıza teşekkür ederim. Yarışmanın, esenlik mesajlarıyla barışa köprü olmasını diliyorum” dedi. Başkan Aktaş, kortej için özel hazırlanan eski model bir araca binerek halkı selamladı.

Özgün formatıyla geleneksel çizgisini koruyarak bugünlere gelen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, farklı ülkelerden değişik kültürlere dünyaya yansıma şansını tanıyor. ‘57. Uluslararası Bursa Festivali’ kapsamında organize edilen yarışmaya, bu yıl 21 ülke katılıyor. Başta Türkiye olmak üzere Bolivya, Brezilya, Endonezya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, K.K.T.C., Kolombiya, Güney Kore, Kuzey Osetya, Malezya, Makedonya, Portekiz, Polonya, Ukrayna ve Türkmenistan gibi ülkelerden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa’da izlenime sunacak. Merkeze bağlı 17 ilçede kurulan sahnelerde de 6 gün boyunca gösteriler yapılacak.